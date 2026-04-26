Nella puntata del 26 aprile di Affari Tuoi, Herbert Ballerina ha interpretato Elvis in modo molto vistoso, accompagnato da Martina Miliddi. La loro esibizione ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha applaudito nonostante le critiche sulla qualità dello spettacolo. La performance ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori e sui social media.

Nella puntata del 26 aprile di Affari Tuoi, Herbert Ballerina regala al pubblico una esibizione a dir poco sopra le righe nei panni di Elvis insieme a Martina Miliddi. La ballerina si scusa e Stefano De Martino prende in giro l’amico, dando vita ad un siparietto comico divertentissimo. Affari Tuoi, Nunzio sfida il Dottore e vince a metà. A giocare nella puntata del 26 aprile di Affari Tuoi è Nunzio, agricoltore che arriva da Celano, paese in provincia dell’Aquila. Il concorrente ha raccontato da subito la sua vita a Stefano De Martino, svelando di voler vincere per poter regalare un futuro bellissimo alla sua bambina. Nunzio ha infatti svelato che presto diventerà papà: sua moglie è incinta all’ottavo mese.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, il balletto di Martina Miliddi ed Herbert Ballerina è un disastro. Ma il pubblico applaude

Herbert Ballerina su Stefano De Martino: Amici anche fuori dal set - La volta buona 13/02/2026

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