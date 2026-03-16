L’imbarazzo di Martina Miliddi ad Affari Tuoi | la coreografia termina ma il pubblico non la applaude

Durante una puntata di Affari Tuoi, Martina Miliddi ha concluso la sua coreografia, ma il pubblico non ha reagito con gli applausi aspettati. La ballerina si è fermata, mentre i presenti restavano in silenzio, senza rendersi conto che lo spettacolo era terminato. La scena si è conclusa con un momento di imbarazzo per la performer e gli spettatori.

Momento di imbarazzo ad Affari Tuoi: la ballerina Martina Miliddi conclude la coreografia ma il pubblico non capisce che è finita e resta in silenzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Affari Tuoi, che imbarazzo. Martina balla ma nessuno applaude: “La fine più brutta di sempre” Leggi anche: Da Buen Camino ad Affari tuoi: chi è la ballerina Martina Miliddi Affari Tuoi, Martina Miliddi nella bufera: la Rai elimina il post contestato! Contenuti utili per approfondire Martina Miliddi Temi più discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino imbarazzato dal balletto di Martina Miliddi: Mi devi avvisare; Polemica per il balletto sexy di Martina Miliddi pubblicato sull’account Instagram della Rai; Bufera su Affari Tuoi per un post (poi rimosso) su Martina Miliddi: cosa è successo; Affari tuoi, Stefano De Martino imbarazzato dal balletto di Martina Miliddi: Mi devi avvisare. Il balletto sexy di Martina Miliddi diventa un caso nazionale: il post imbarazzante della Rai sparisce nel nullaLa Rai rimuove il post Instagram su Martina Miliddi di Affari Tuoi dopo una didascalia giudicata sessista, pubblicata il giorno dopo la Festa della donna ... spettacoli.tiscali.it Affari Tuoi, Rai rimuove il post su Martina Miliddi: bufera per la frase fuori luogoCaos social per un post della Rai su Martina Miliddi ad Affari Tuoi. Commento rimosso dopo le accuse di sessismo. Ecco cosa è successo ... mondotv24.it Stefano De Martino, Martina Miliddi e Herbert Ballerina, ormai sono il trio delle meraviglie di #affarituoi - facebook.com facebook