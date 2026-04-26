Questa mattina al liceo Righi di Cesena è stata presentata una ricerca regionale che analizza i legami tra adolescenti e adulti, evidenziando come siano cambiati nel tempo. Lo studio si concentra sui rapporti intergenerazionali e sui modi in cui le relazioni si evolvono tra le diverse fasce di età. La ricerca si basa su dati raccolti recentemente e fornisce un quadro aggiornato delle dinamiche familiari e sociali.

? Cosa sapere La ricerca regionale Adolescenti in relazione viene presentata stamattina al liceo Righ di Cesena.. I dati guidano il nuovo modello educativo tra scuola, famiglie e territorio della città.. L’aula Magna del liceo scientifico Righ di Cesena ha ospitato questa mattina la presentazione dei dati della ricerca Adolescenti in relazione, un progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna che mette a nudo le dinamiche relazionali tra i giovani e il mondo degli adulti. La dottoressa Maria Teresa Paladino è intervenuta per illustrare gli esiti dello studio, che ha cercato di tracciare un ritratto fedele di come gli adolescenti vivano il legame con le figure genitoriali e con i docenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adolescenti e adulti: emerge il nuovo volto dei legami generazionali

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