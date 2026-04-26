Ad Amici 25 la pazzia della prof Celentano ruba un guanto di sfida e sceglie di penalizzare il suo allievo

Durante la sesta puntata del Serale di Amici 25, la professoressa Alessandra Celentano ha preso un guanto di sfida appartenente a Emanuel Lo e lo ha portato via, causando problemi all’allievo Emiliano. La scelta ha suscitato sorpresa tra i presenti, considerando la natura del gesto. La docente ha definito l’azione come una “pazzia”, e successivamente ha deciso di applicare una penalità all’allievo.

Nella sesta puntata del Serale di Amici 25, la prof Alessandra Celentano ha fatto una 'mattata', come lei stessa l'ha definita: ha rubato un guanto di sfida ad Emanuel Lo mettendo così in difficoltà il suo stesso allievo Emiliano. "Mi interessa far vedere la sua crescita", ha spiegato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Amici 25, “sei un lupo travestito da pecora”: Alessandra Celentano provoca Veronica Peparini durante il guanto di sfida tra i ballerini Alex e NicolaScintille tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il primo guanto di sfida della terza puntata di “Amici di Maria De Filippi”, andata in... Amici 25, scontro tra prof: Peparini attacca la CelentanoLe tensioni all’interno del corpo docente di Amici 25 hanno raggiunto un punto di rottura dopo le recenti dichiarazioni della coreografa Veronica... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ad Amici 25 la pazzia della prof Celentano, ruba un guanto di sfida e sceglie di penalizzare il suo allievo. Ad Amici 25 la pazzia della prof Celentano, ruba un guanto di sfida e sceglie di penalizzare il suo allievoNella sesta puntata del Serale di Amici 25, la prof Alessandra Celentano ha fatto una 'mattata', come lei stessa l'ha definita: ha rubato un guanto di ... fanpage.it AMICI 25 SERALE 2026, 6A PUNTATA| Diretta ed eliminato: sorpresa di Maria De Filippi per MalgioglioOggi 25 aprile 2026 va in onda il sesto serale di Amici 25: chi sarà eliminato? Ecco le anticipazioni, gli ospiti e i guanti di sfida ... ilsussidiario.net