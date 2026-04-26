Una proposta riguarda l'applicazione delle linee guida nazionali sull'aborto farmacologico del 2020 nella regione. Piero Lacorazza ha chiesto che venga consentito il trattamento a domicilio per le donne che scelgono questa opzione. La richiesta si basa su una direttiva adottata a livello nazionale, e ora si attende una decisione da parte delle autorità regionali per attuare questa misura.

? Cosa sapere Piero Lacorazza chiede alla Basilicata l'applicazione delle linee guida nazionali sull'aborto farmacologico 2020.. La proposta prevede il trattamento a domicilio per ridurre il carico sugli ospedali lucani.. Piero Lacorazza ha presentato una nota formale all’Assessore Cosimo Latronico e al Direttore Generale Domenico Tripaldi per richiedere l’applicazione in Basilicata delle linee guida nazionali del 2020 riguardanti l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica. La proposta mira a garantire un accesso moderno e uniforme al servizio, eliminando le disparità che oggi colpiscono le donne lucane rispetto ad altre regioni italiane che hanno già adottato modelli organizzativi più evoluti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aborto in Basilicata: proposta per il trattamento a domicilio

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