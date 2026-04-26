In occasione del 25 aprile, un europarlamentare del PPE ha espresso preoccupazione riguardo alla tutela della democrazia, sottolineando la necessità di preservare la memoria storica contro i rischi di nuovi regimi. La sua dichiarazione si concentra sull’importanza di mantenere vivo il ricordo degli eventi passati come strumento di difesa contro possibili minacce future. La giornata è stata anche occasione per ricordare il valore della libertà e dei valori democratici.

? Cosa sapere L'europarlamentare PPE Princi invoca la difesa della democrazia in occasione del 25 aprile.. La memoria della Liberazione serve a contrastare i nuovi regimi autoritari in Europa.. L’europarlamentare Princi ha utilizzato i propri canali social il 25 aprile per richiamare l’attenzione sulla necessità di difendere la democrazia e le libertà conquistate con la Liberazione, in un periodo storico segnato dal ritorno di regimi autoritari e nuovi modelli di odio. Attraverso un messaggio che sottolinea l’importanza della memoria come atto concreto, l’esponente del PPE ha voluto ribadire come la ricorrenza della fine del fascismo rappresenti una bussola fondamentale per orientare le scelte politiche odierne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 aprile, l’allarme di Princi: la memoria contro i nuovi regimi

Notizie correlate

25 aprile, il messaggio dell’on. Princi sulla memoria25 aprile, la memoria che orienta il presente: il messaggio dell’europarlamentare Giusi Princi Nel giorno dedicato alla Liberazione, il 25 aprile...

Tracchi: «il 25 aprile ad Arezzo contro vecchi e nuovi fascismi»Arezzo, 24 aprile 2026 – Tracchi: il 25 aprile ad Arezzo contro vecchi e nuovi fascismi «Se chi nega il valore della Resistenza e quindi il suo...