Nel 2026, alcune delle principali società italiane sembrano orientate a lasciare la Borsa di Milano, con Recordati, Tim e Mediobanca pronte a uscire. A queste potrebbe aggiungersi Iveco, contribuendo a un progressivo svuotamento di grandi aziende dalla piazza finanziaria nazionale. La scelta di abbandonare Piazza Affari viene valutata per diverse motivazioni, tra cui la possibilità di puntare su Wall Street o su fondi privati.

Recordati, Tim e Mediobanca si preparano a lasciare la Borsa. Probabilmente Iveco seguirà. Piazza Affari si svuota di big. Il listino somiglia sempre più alla sala d’aspetto di una stazione: molta gente in transito, poche fermate stabili. Prendiamo i numeri, perché i numeri non mentono, anche se a volte preferirebbero farlo. Il listino principale conta oggi 198 società quotate. Nel 2010 erano 272. Una scacchiera con un numero sempre più basso di pezzi. Il mercato però vale di più. La capitalizzazione, infatti, ha infranto il tetto dei mille miliardi di euro, ma ospita meno attori. È come un teatro in cui i costumi sono sempre più sfarzosi ma le file di poltrone si svuotano.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - 2026, fuga da Piazza Affari (le big puntano su Wall Street o fondi privati)

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