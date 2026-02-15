Paura a Wall Street cala l’Europa | l’IA scatena la fuga dalle banche e Piazza Affari paga il conto

Un timore diffuso ha colpito Wall Street, portando gli investitori a vendere azioni e a cercare rifugi più sicuri. La causa principale è il rischio legato all’intelligenza artificiale, che alimenta incertezza tra i trader. In Italia, Piazza Affari ha registrato il calo più marcato, con le banche che hanno sofferto particolarmente a causa delle fluttuazioni dei titoli finanziari. La paura si è diffusa anche in Europa, trascinando i mercati in una fase di forte volatilità.

Piazza Affari nel Vortice: L’Intelligenza Artificiale Spaventa i Mercati. Wall Street e le principali piazze europee hanno subito forti pressioni, con Piazza Affari in prima linea. L’ondata di vendite è innescata da crescenti timori legati all’intelligenza artificiale e al suo potenziale impatto sulla stabilità del sistema bancario. Il calo dei titoli del credito, superiore all’8% in cinque sedute, riflette una profonda sfiducia degli investitori. Un Clima di Incertezza sui Mercati. La seduta di oggi, 15 febbraio 2026, si è chiusa in un clima di forte incertezza. Milano ha accusato un calo più marcato rispetto agli altri principali indici europei e americani.🔗 Leggi su Ameve.eu

A New York, le borse hanno continuato a scendere nel pomeriggio di oggi.

L’Europa sta riconsiderando la propria capacità di difesa, come evidenziato dal Wall Street Journal.

