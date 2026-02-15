Paura a Wall Street cala l’Europa | l’IA scatena la fuga dalle banche e Piazza Affari paga il conto
Un timore diffuso ha colpito Wall Street, portando gli investitori a vendere azioni e a cercare rifugi più sicuri. La causa principale è il rischio legato all’intelligenza artificiale, che alimenta incertezza tra i trader. In Italia, Piazza Affari ha registrato il calo più marcato, con le banche che hanno sofferto particolarmente a causa delle fluttuazioni dei titoli finanziari. La paura si è diffusa anche in Europa, trascinando i mercati in una fase di forte volatilità.
Piazza Affari nel Vortice: L’Intelligenza Artificiale Spaventa i Mercati. Wall Street e le principali piazze europee hanno subito forti pressioni, con Piazza Affari in prima linea. L’ondata di vendite è innescata da crescenti timori legati all’intelligenza artificiale e al suo potenziale impatto sulla stabilità del sistema bancario. Il calo dei titoli del credito, superiore all’8% in cinque sedute, riflette una profonda sfiducia degli investitori. Un Clima di Incertezza sui Mercati. La seduta di oggi, 15 febbraio 2026, si è chiusa in un clima di forte incertezza. Milano ha accusato un calo più marcato rispetto agli altri principali indici europei e americani.🔗 Leggi su Ameve.eu
Wall Street teme impatto dell’IA sulle job e scende di nuovo in borsa
A New York, le borse hanno continuato a scendere nel pomeriggio di oggi.
L’Europa ha capito che deve riarmarsi, scrive il Wall Street Journal
L’Europa sta riconsiderando la propria capacità di difesa, come evidenziato dal Wall Street Journal.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cina sotto stress, la paura per l’AI dilaga in Asia dopo aver abbattuto logistica e immobiliare a Wall Street; Wall Street scarica titoli a rischio AI, cresce la paura di disruption - pagina 5; La scommessa da 660 miliardi sull'Ai: ecco perché Big tech ora spaventa Wall Street (e la parola Capex è diventata un incubo); La paura fa.. Altruist e Tuio. Fineco, Generali Mediolanum sotto attacco AI. Cosa succede?.
Paura a Wall Street, cala l’Europa: l’IA scatena la fuga dalle banche e Piazza Affari paga il contoQuesta settimana Milano fa peggio dei principali indici sul vecchio e nuovo continente. E i titoli del credito perdono più dell’8% in cinque sedute: cos’è ... repubblica.it
Giù IA e crypto, ora a Wall Street salgono old economy e small capQuello che è successo nell'ultima settimana potrebbe essere semplicemente un segno di stanchezza e paura da parte degli investitori o la spia dell'inizio di una bolla che ... ilmessaggero.it
Wall Street, i bonus tornano a volare: sei banchieri incassano 250 milioni di dollari. Chi sono x.com
Un riconoscimento nazionale per il nostro territorio Il team “The Wall Street Girls” dell’Istituto Tecnico Economico “Antonio Tambosi” di Trento, sostenuto da Fondazione Caritro, ha ottenuto il 1° posto nazionale nella sezione Sostenibilità alla 43ª edizione di facebook