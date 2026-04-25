Hera al lavoro per risolvere il doppio guasto sulla dorsale nord del litorale

I tecnici del pronto intervento di Hera sono al lavoro senza sosta dalla serata di ieri per risolvere un doppio guasto sulla dorsale nord della rete idrica che serve il litorale di Ravenna. La situazione ha causato disagi alla distribuzione dell’acqua e richiede interventi tempestivi per ripristinare il servizio. La società sta coordinando le operazioni di riparazione per contenere i disservizi e ripristinare la normale fornitura.

I tecnici del pronto intervento di Hera sono impegnati senza sosta dalla serata di ieri per fronteggiare una complessa situazione sulla rete idrica che serve il litorale nord di Ravenna. Le criticità che interessano Casalborsetti, Marina Romea e Porto Corsini sono riconducibili a un doppio guasto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Stagno, guasto alla rete idrica in via Karl Marx: tecnici Asa a lavoro per risolvere il problemaA causa di un improvviso guasto sulla rete di distribuzione dell’acqua potabile, si è reso necessario procedere al sezionamento di un tratto di... Ravenna: Anas al lavoro per il ponte sul Ronco, obiettivo febbraio per risolvere il traffico sulla Statale Adriatica.Ravenna è chiamata a gestire un ultimo sforzo per la conclusione dei lavori di rifacimento del ponte sul fiume Ronco, parte di un ampio intervento di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tornare al lavoro dopo la malattia, l’iniziativa di Hera e associazione Onconauti; Occhi sulla storia, la mostra per i 140 anni de Il Resto del Carlino, arriva a Modena; Rotatoria via Modena-via Marconi: modifiche alla viabilità per lavori notturni a cura di Hera; Asteroidi, perché la missione Hera cambia la difesa planetaria europea. Ravenna: Hera al lavoro per risolvere il doppio guasto sulla dorsale nord del litoraleI tecnici del pronto intervento di Hera sono impegnati senza sosta dalla serata di ieri per fronteggiare una complessa situazione sulla rete idrica che serve il litorale nord di Ravenna. Le criticità ... ravennawebtv.it Fuga di gas in via dei Mille: strada chiusa, tecnici di Hera al lavoroBologna, 17 settembre 2025 – I tecnici di Hera, i vigili del fuoco e la polizia locale sono al lavoro in via dei Mille, chiusa in entrambi i sensi di marcia per una fuga di gas. Il guasto riguarda una ... ilrestodelcarlino.it INTERRUZIONE IDRICA VIA ROTTA DEL GIARDINO - VIA LUMACA Hera comunica che causa urgente riparazione della rete idrica in vi Rotta di Giardino incrocio via Lumaca, l’area rappresentata in planimetria rimarrà senza servizio idrico fino al term - facebook.com facebook