XRP | i grandi accumulano mentre i trader scommettono sul ribasso

Negli ultimi giorni, grandi investitori hanno prelevato circa 7,79 milioni di XRP dalle riserve di Binance, evidenziando un atteggiamento di accumulo. Nel frattempo, i trader sui mercati dei derivati mostrano un orientamento verso il ribasso, creando una discrepanza tra le mosse degli investitori istituzionali e le aspettative del mercato. Questa dinamica si sta verificando in un momento di crescente attenzione sul token.

? Cosa sapere I grandi investitori hanno prelevato 7,79 milioni di XRP dalle riserve di Binance.. L'accumulo on-chain contrasta il sentiment ribassista dei trader sui mercati dei derivati.. XRP si stabilizza intorno a 1,43 dollari dopo un calo del 3% nell’ultima settimana, mentre i grandi investitori accelerano l’accumulo di token nonostante il forte pessimismo dei trader sui mercati derivati. Il mercato delle criptovalute osserva una divergenza netta tra la psicologia dei piccoli speculatori e le mosse dei grandi detentori. Mentre il prezzo della moneta digitale mostra segni di consolidamento dopo la flessione recente, i dati on-chain rivelano che i flussi in uscita dagli exchange superano di gran lunga quelli in entrata, suggerendo uno spostamento verso la conservazione a lungo termine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - XRP: i grandi accumulano mentre i trader scommettono sul ribasso XRP $10 Could Be The Biggest Trade In Market History Notizie correlate Short record: i trader puntano al ribasso, ma il mercato sta per esplodere?I mercati delle criptovalute si trovano in un punto di svolta critico mentre l’approccio della Pasqua e le tensioni geopolitiche nel conflitto... I grandi alberi accumulano tempo biologico e costruiscono reti ecologiche vaste e complesseChi entra in una foresta antica conosce quella sensazione particolare che producono i grandi alberi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il Bitcoin sfiora i 75.000 dollari mentre i grandi investitori accumulano 270.000 BTC; Charles Schwab rende accessibile il trading spot di criptovalute a milioni di clienti di intermediazione negli Stati Uniti. XRP: crollano al 13% le probabilità di un nuovo massimo storico nel 2026 secondo PolymarketIl mercato predittivo taglia le stime sul record di 3,84$. Pesa il rischio guerra, mentre DOGE lancia segnali di acquisto. it.benzinga.com