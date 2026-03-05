i grandi alberi accumulano tempo biologico e costruiscono reti ecologiche vaste e complesse

Nelle foreste antiche, i grandi alberi si distinguono per i tronchi imponenti, alcuni larghi come torri, altri contorti e ricchi di scolpiture sulla corteccia. I rami si estendono verso il cielo, creando un fitto intreccio di rami e foglie che forma un ecosistema complesso. Questi alberi accumulano anni di vita e sono fondamentali per le reti ecologiche che si sviluppano nelle foreste più antiche.

Chi entra in una foresta antica conosce quella sensazione particolare che producono i grandi alberi. Tronchi larghi come torri oppure contorti e complessi come antichi mostri, cortecce scolpite, rami che si perdono in alto nella luce. Alcuni sembrano quasi architetture naturali. Da sempre questi patriarchi vegetali hanno colpito l’immaginazione umana: alberi sacri nelle religioni, alberi genealogici come metafora della continuità delle famiglie, alberi della vita sulle porte delle chiese, alberi monumentali attorno ai quali si organizzano storie e identità dei luoghi. Davanti a loro il tempo umano sembra improvvisamente breve, perché quando li incontriamo siamo senza dubbio davanti ai grandi vecchi della vita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

I grandi alberi accumulano tempo biologico e costruiscono reti ecologiche vaste e complesseDue nuovi studi, uno sull'età, l'altro sul ruolo biologico, hanno dimostrato non solo che la longevità del singolo albero non coincide necessariamente con la continuità immutata dell’ecosistema, ma an ... ilfoglio.it

