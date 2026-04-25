A maggio 2026, il servizio Xbox Game Pass ha introdotto dieci nuovi titoli nel suo catalogo, tra cui l’atteso Forza Horizon 6, disponibile anche in Giappone. La mossa fa parte di una strategia di ampliamento del catalogo di Microsoft, con l’obiettivo di offrire più contenuti agli utenti. La presenza di Forza Horizon 6 è stata annunciata come uno degli eventi principali del mese.

? Cosa sapere Microsoft aggiunge dieci titoli al catalogo Xbox Game Pass nel mese di maggio 2026.. L'arrivo di Forza Horizon 6 in Giappone guida la nuova strategia di contenuti Microsoft.. Dieci nuovi titoli approvati per il catalogo Xbox Game Pass nel mese di maggio 2026 delineano un piano di contenuti estremamente diversificato che punta a saturare l’offerta per gli abbonati alle console verdecrociate e ai PC. Il calendario delle uscite previste per il prossimo mese mostra una programmazione densa, con rilascio di software che spaziano dal racing all’avventura classica. Il 5 maggio vedrà l’arrivo di Final Fantasy V, seguito il 7 maggio da Mixtape.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xbox Game Pass a maggio: arriva Forza Horizon 6 e 10 nuovi titoli

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