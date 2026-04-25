Due figure di rilievo legate all'amministrazione statunitense sono state segnalate come in viaggio verso il Pakistan, mentre circolano voci di un possibile incontro tra funzionari statunitensi e iraniani. Tuttavia, le autorità di Teheran hanno chiarito che Aragchi non avrà incontri con rappresentanti di altre nazioni. La notizia si basa su fonti di un'agenzia di stampa americana, senza conferme ufficiali da parte dei paesi coinvolti.

Secondo Lloyd’s List, almeno 43 navi portacontainer appartenenti alle 10 maggiori compagnie di navigazione al mondo sono ancora bloccate nel Golfo Persico. Le principali compagnie di navigazione hanno sospeso i loro servizi nella regione dall’inizio della guerra contro l’Iran, alla fine di febbraio, “causando ritardi significativi e un aumento dei costi per il commercio globale”, secondo Lloyd’s List, rivista specializzata nel settore marittimo. Alcune navi appartenenti a Cma Cgm, Cosco, Hapag-Lloyd e Msc sono riuscite a “evacuare. in sicurezza”, ha aggiunto Lloyd’s List, “sebbene due navi Msc siano state sequestrate dalle autorità iraniane”. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunicato la risposta di Teheran alle proposte durante l’incontro con il capo dell’esercito pakistano Asim Munir.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Witkoff e Kushner verso il Pakistan. Axios: “Possibile incontro Usa-Iran”. Teheran smentisce: “Aragchi non vedrà la controparte”

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