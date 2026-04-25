Weekend del 25 aprile a Roma | dove cambiano traffico e trasporti

Durante il weekend del 25 aprile a Roma, si svolgeranno molte celebrazioni legate alla Festa della Liberazione, tra cui la cerimonia di apertura presso l’Altare della Patria alla presenza del Presidente della Repubblica. In questa occasione, sono previste modifiche ai servizi di trasporto pubblico e al traffico veicolare nel centro storico e in alcune zone della città, con divieti di sosta e limitazioni alla circolazione.

Sabato di celebrazioni per la Festa della Liberazione, con la consueta cerimonia di apertura della giornata presso l’Altare della Patria, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. Partecipa il Sindaco Roberto Gualtieri. Di seguito alcune informazioni per muoversi in città nella giornata del 25 e di domenica 26 aprile. In programma anche il Gran Premio della Liberazione. SABATO 25 APRILE. CORTEI. Tra le 8:30 e le 10:30, manifestazione con corteo tra viale Aventino e piazza di Porta San Paolo. Le strade interessate dalla manifestazione saranno via Licinia, via della Fonte di Fauno, via di Santa Prisca, piazza Albania e viale della Piramide Cestia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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