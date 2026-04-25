Volevo chiamarla Faccetta Nera | la vergognosa dichiarazione lascia di stucco Flavio Montrucchio

Durante una puntata di “I fatti vostri” in onda su Rai 2, una telespettatrice ha pronunciato una frase offensiva, dicendo: “Vorrei chiamarla Faccetta Nera, ma non posso… Quindi la chiamo Luna”. La frase è stata rivolta ai conduttori Flavio Montrucchio e Anna Falchi, lasciando tutti sorpresi per la sua natura inappropriata e inquietante. La conduttrice e il conduttore non hanno commentato pubblicamente l’accaduto.