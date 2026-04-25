Volevo chiamarla Faccetta Nera | la vergognosa dichiarazione lascia di stucco Flavio Montrucchio

Da torinotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di “I fatti vostri” in onda su Rai 2, una telespettatrice ha pronunciato una frase offensiva, dicendo: “Vorrei chiamarla Faccetta Nera, ma non posso… Quindi la chiamo Luna”. La frase è stata rivolta ai conduttori Flavio Montrucchio e Anna Falchi, lasciando tutti sorpresi per la sua natura inappropriata e inquietante. La conduttrice e il conduttore non hanno commentato pubblicamente l’accaduto.

“Vorrei chiamarla Faccetta Nera, ma non posso. Quindi la chiamo Luna”. È questa la vergognosa frase pronunciata ieri, 24 aprile, da una telespettatrice al telefono con il torinese Flavio Montrucchio e Anna Falchi, conduttori della trasmissione “I fatti vostri” in onda su Rai 2. La donna.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Faccetta Nera, la marcia dei Fascisti Rossi

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