Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 25 aprile 2026, il sistema di informazione sulla viabilità della Regione Lazio ha segnalato aggiornamenti sulla circolazione a Roma. La redazione di Astral Infomobilità ha fornito un servizio di aggiornamento sulla situazione del traffico nella capitale, senza comunicare dettagli specifici sulle condizioni delle strade o eventuali incidenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio da un veicolo in fiamme sulla A1 Roma Napoli tra Ferentino e Frosinone in direzione Napoli al momento non ci sono ripercussioni di traffico Ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna risolto l'incidente altezza Laurentina la circolazione è tornata regolare in carreggiata esterna per traffico code dalla Colombo alla diramazione Roma Sud sulla a91 Roma Fiumicino si sta in fila da Ponte Galeria a Raccordo Anulare verso l'Eur sul tratto Urbano della A24 per un incidente code tra fiorentini e Togliatti verso raccordo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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