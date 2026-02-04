Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 19 | 40

Questa sera si registrano diversi rallentamenti e chiusure sulla viabilità romana e nei dintorni. Sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna un veicolo è andato in fiamme tra Selva Candida e Aurelia, causando code e traffico rallentato. In direzione Roma Fiumicino, la situazione è complicata anche per un incidente all’altezza dell’Appia. In città, sulla A24 tra Tor Cervara e il bivio per il raccordo anulare, il traffico procede a rilento. La strada statale 91 tra via della Magliana e via del

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per un veicolo in fiamme Today tra Selva Candida e Aurelia per traffico invece rallentamenti dalla Roma Fiumicino alla via del Mare in carreggiata interna per un incidente all'altezza del l'appia traffico rallentato dalla diramazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Si procede a rilento e tra Tor Cervara è il bivio per il raccordo anulare in uscita dalla città sulla 91 Roma Fiumicino code da via della Magliana a via del Cappellaccio in direzione Eur andiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina per un veicolo fermo alla tua altezza di Spinaceto System coda dell'EUR verso Latina sulla Cristoforo Colombo per traffico intenso code da Mezzocammino a malafede in direzione Ostia andiamo in provincia di Rieti riaperta strada provinciale 54 Magliano Sabina all'altezza del km 17 e 200 precedentemente chiusa per un albero caduto si circola con senso unico alternato regolato da impianto semaforico in provincia di Viterbo chiusa la circolazione la strada provinciale 137 Valle di Bagnoregio in entrambi i sensi di marcia per km 7 e 500 al km 6 e 800 il comune di Bagnoregio a causa di una frana che ha invaso Tutta la carreggiata la Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

