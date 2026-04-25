Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 25 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione fornisce informazioni sul traffico e sui servizi di mobilità in tempo reale, con lo scopo di aggiornare gli utenti sulle condizioni attuali delle strade e delle vie di comunicazione nella regione.

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