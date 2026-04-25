Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 25 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La comunicazione, che si rivolge ai cittadini, fornisce dettagli sulle condizioni del traffico e eventuali disagi in tempo reale. La redazione di Astral si impegna a mantenere aggiornate le informazioni per aiutare chi si sposta nelle aree interessate.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla 91 Roma Fiumicino si rallenta all'altezza del Raccordo Anulare verso l'Eur sul tratto Urbano della A24 per traffico code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro andiamo sul Raccordo Anulare traffico rallentato interjet esterna dalla Pontina all'appia guarda le consolari sulla via Aurelia code da via c'eri a Palidoro verso Roma e nella stessa direzione sulla via Cassia code a tratti dal bivio per la Braccianese Claudia alla Giustiniana sulla via Pontina si sta in coda.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 17:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove ci... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla 91 ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com