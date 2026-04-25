Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 25 aprile 2026, Astral Infomobilità ha aggiornato sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha fornito informazioni riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale regionale, offrendo ai cittadini indicazioni utili per gli spostamenti. La comunicazione si rivolge agli utenti che si spostano in queste aree, cercando di fornire dati aggiornati sui flussi veicolari e sulle eventuali criticità in corso.

Astral infomobilità ti saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione scorrevole al momento sulle principali strade e autostrade della nostra regione Cambiamo argomento e passiamo il trasporto ferroviario alta velocità Firenze Roma la circolazione rallentata Roma Tiburtina e Orte per un guasto ad un treno ricordiamo che nei prossimi fine settimana del mese di maggio e lavori di potenziamento infrastrutturale atti alla realizzazione della nuova fe.ad Pigneto i treni delle principali linee regionali subiscono variazioni modifiche e cancellazioni tutti i dettagli sono disponibili.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cold in esterna tra la Roma... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione scorrevole al ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com