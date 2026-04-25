Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 15 | 25

Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità. Alle ore 15:25 del 25 aprile 2026, si segnala un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio, con dettagli sulle condizioni delle strade e eventuali disagi. L'informazione arriva da Astral, l'ente incaricato di monitorare e comunicare in tempo reale la situazione del traffico nella regione.

Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione scorrevole al momento sulle principali strade autostrade della nostra regione attenzione a un veicolo fermo sul tratto Urbano della A24 lo svincolo in uscita di Tor Cervara direzione Raccordo Anulare e a un mezzo pesante fermo in corsia d'emergenza sulla A1 Firenze Roma tra Ponzano Romano e bivio diramazione Roma Nord in direzione Roma Cambiamo argomento gli eventi a Roma fino alle 18 circa nell'aria di Terme di Caracalla Il secondo appuntamento con il 79o Gran Premio di liberazione una corsa in linea.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la salto cicolana a causa ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com