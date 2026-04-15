Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 15 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha fornito un servizio di informazione sul traffico e le condizioni delle strade nella regione, offrendo aggiornamenti in tempo reale per chi si sposta in quest’area. Il comunicato si rivolge agli utenti della strada, invitandoli a consultare le ultime notizie prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla Statale Pontina che crea code tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione Roma è nella tua posto per traffico intenso file tra Raccordo Anulare e Castel di Decima ci possiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna con tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana in interna file all'altezza della Aurelia e code tra Cassia bis e Salaria sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra via Togliatti e Tor Cervara direzione Raccordo Anulare ci spostiamo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 15:25Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: venerdì 6 marzo su Rai2 “Niente di speciale”, documentario su Nicole Orlando Sayf: Milano é sold... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulle consolari in entrata nella capitale con ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com