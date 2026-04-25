Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 25 aprile 2026, l'Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Nel comunicato vengono fornite informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le principali strade della regione. La rete di trasporto pubblico viene monitorata e aggiornata regolarmente per informare i cittadini sulle condizioni della viabilità in tempo reale.

Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare porti i Disagi causati dal traffico in esterna code tra Flaminia e Selva Candida interna code tra le uscite Nomentana e bivio per la Roma Teramo più avanti file tra Ardeatina e la Roma Fiumicino è proprio sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento tra l'euro e il raccordo anulare In quest'ultima direzione Ti amo ora uno sguardo alle consolari sull'Aurelia si rallenta tra il raccordo è Malagrotta in direzione Civitavecchia proseguendo nella medesima direzione si sta in coda anche fra Torre in Pietra...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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