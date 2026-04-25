Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 12 | 25

Oggi alle 12:25, la redazione di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio di informazione si rivolge agli automobilisti e ai pendolari, fornendo notizie sulla situazione del traffico in tempo reale e eventuali deviazioni o disagi lungo le principali strade della regione. La comunicazione si inserisce nel consueto flusso di aggiornamenti quotidiani per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la salto cicolana a causa di un incidente si sta in coda all'altezza di Grotti In entrambe le direzioni di marcia torniamo nella capitale sul grande raccordo anulare in carreggiata interna si sta in coda per il traffico in mezzo tra le uscite diramazione Roma sud e fino al bivio per la Roma Fiumicino in esterna code tra l'aria e la Cassia Veientana è più avanti code a tratti tra la Cassia e la Aurelia file anche il 3 a 2 uscite Ardeatine di Roma Sud che spostiamo sulla roma-fiumicino qui code a tratti per traffico...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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