Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 25 aprile 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disservizi lungo le principali arterie della regione. Gli operatori continuano a monitorare la situazione, fornendo aggiornamenti in tempo reale per i pendolari e gli automobilisti che percorrono le strade interessate.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in internal code per traffico intenso tra le uscite Prenestina e Ardeatina che più avanti tra Laurentina e il bivio per la Roma Fiumicino in esterna Si procede a rilento tra le uscite Selva Candida e Aurelia e per la Roma Teramo e la Bufalotta ti rallenta anche sulla roma-teramo tra Settecamini il bivio per la A1 Milano Napoli in direzione Teramo mentre in direzione della capitale rallentamenti anche sulla Cassia Veientana tra Santa Cornelia il raccordo anulare ci spostiamo sulla Roma Fiumicino...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene regolare ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità in Val d’Agri, Piero Lacorazza (PD): " Regione fa cassa, ma le strade" Per chiudere il bilancio regionale, al netto del deficit sanitario - sul quale si ipotizza persino un aumento delle tasse (IRPEF e IRAP) - si attinge ancora una volta alle risorse prov - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com