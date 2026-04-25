Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 di oggi, la rete viaria di Roma e del Lazio è stata monitorata dall'informazione di Astral infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti sulla situazione del traffico e eventuali disservizi lungo le principali direttrici della regione. Questo servizio, realizzato da Astral, si occupa di segnalare le condizioni della viabilità in tempo reale per i pendolari e gli utenti delle strade.

Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino il traffico si presenta scorrevole è privo di particolare criticità sulle principali arterie stradali e autostradali della nostra regione è uno sguardo agli eventi nella capitale e svolge oggi sabato 25 Aprile il 70esimo Gran Premio della liberazione in programma anche l'evento ciclistico bike for Anna pedalata del dono la manifestazione è prevista tra le ore 12 e le ore 13 lungo un percorso nel centro di Roma durante la fascia oraria potranno verificarsi temporanee interruzioni o rallentamenti per...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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