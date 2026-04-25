Via Portello dimenticata | Strada al buio così aumentano i furti Ci sentiamo cittadini di serie D

Da mesi, via Portello si trova senza illuminazione: tutti i pali della luce sono stati spenti, lasciando la strada al buio totale al calar della sera. Questa situazione ha portato a un aumento dei furti nella zona, secondo alcuni residenti, che si definiscono cittadini di serie D a causa della mancanza di sicurezza. La mancanza di illuminazione rende difficile il passaggio e crea preoccupazioni tra chi frequenta l’area.

Da mesi in via Portello al tramontare del sole regna l'oscurità più totale, in quanto giorno dopo giorno si sono spenti tutti i pali della luce e ne è rimasto uno soltanto. Chiamando al numero per la segnalazione guasti ci dicono che siamo i primi a loro non risulta, ma in realtà sono numerose le.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Viale Carducci | Furti e atti vandalici, la denuncia dei residenti: "Esasperati, non ci sentiamo più al sicuro"Furti, atti vandalici e auto sfondate per essere utilizzate come dormitori improvvisati durante la notte.