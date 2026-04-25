Verona-Lecce diretta gara equilibrata

Domenica pomeriggio si è disputata la partita tra Verona e Lecce, con entrambe le squadre che hanno cercato di ottenere i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica. La gara si è svolta in modo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. La vittoria avrebbe significato per una delle due squadre avvicinarsi alla salvezza, mentre per l’altra rappresentava un tentativo di allontanarsi dalla zona retrocessione e di mettere pressione alle rivali dirette.

Vincere per scappare. Per mandare Verona e Pisa (prossima avversaria) in Serie B, per staccare la Cremonese e fare un passo avanti deciso (se non decisivo) verso la salvezza. Il Lecce di Eusebio Di Francesco ci prova a Verona. Dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina, il gruppo giallorosso vuole approfittare del ko pesante (4-0) della Cremonese sul campo del Napoli. E sfruttare un calendario che ora sembra più agevole: si parte dalla sfida al Verona, poi ci sarà il Pisa. Due trasferte per costruire la quarta salvezza consecutiva. Verona-Lecce diretta 36' Tiro sbilenco di Banda dal limite: palla fuori di diversi metri. 31' Pierotti cerca la giocata, poi va giù.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Verona-Lecce diretta, gara equilibrata In vista di Hellas Verona - Lecce con gli amici salentini alla vigilia della partita Notizie correlate Lecce-Inter diretta: partita equilibrataCome Nereo Rocco prima di un Padova-Juventus: che vinca il migliore? Speriamo di no. Leggi anche: Verona-Lecce diretta, inizia la partita Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Verona-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Verona-Lecce: orario e dove vederla in TV e streaming; Hellas Verona - Lecce in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio Serie A: Hellas Verona-Lecce. Segui la diretta testuale. Diretta | Verona Lecce (risultato 0-0) streaming video tv: tiro di Akpa Akpro! (Serie A, 25 aprile 2026)Diretta Verona Lecce, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Bentegodi per il trentaquattresimo turno della Serie A stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net Verona-Lecce: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeMatch salvezza chiave soprattutto per i giallorossi che, grazie al ko della Cremonese, hanno una grande chance per il sorpasso ... tuttosport.com Serie A. in campo Verona-Lecce: sfida retrocessione. La Roma vince 2-0 a Bologna ed è quinta Il Parma vince 1-0 con il Pisa e si salva. I toscani oggi potrebbero finire in B. Ieri poker del Napoli alla Cremonese: 4-0. Segui la cronaca testuale - facebook.com facebook Serie A, in campo alle 20,45 Verona-Lecce DIRETTA E FOTO #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com