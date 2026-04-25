Verona-Lecce diretta gara equilibrata

Da quotidianodipuglia.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio si è disputata la partita tra Verona e Lecce, con entrambe le squadre che hanno cercato di ottenere i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica. La gara si è svolta in modo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. La vittoria avrebbe significato per una delle due squadre avvicinarsi alla salvezza, mentre per l’altra rappresentava un tentativo di allontanarsi dalla zona retrocessione e di mettere pressione alle rivali dirette.

Vincere per scappare. Per mandare Verona e Pisa (prossima avversaria) in Serie B, per staccare la Cremonese e fare un passo avanti deciso (se non decisivo) verso la salvezza. Il Lecce di Eusebio Di Francesco ci prova a Verona. Dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina, il gruppo giallorosso vuole approfittare del ko pesante (4-0) della Cremonese sul campo del Napoli. E sfruttare un calendario che ora sembra più agevole: si parte dalla sfida al Verona, poi ci sarà il Pisa. Due trasferte per costruire la quarta salvezza consecutiva. Verona-Lecce diretta 36' Tiro sbilenco di Banda dal limite: palla fuori di diversi metri. 31' Pierotti cerca la giocata, poi va giù.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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In vista di Hellas Verona - Lecce con gli amici salentini alla vigilia della partita

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