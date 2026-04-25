verona lecce diretta di francesco tenta la fuga le formazioni ufficiali

Nella partita tra Verona e Lecce, l’obiettivo di entrambe le squadre è vincere per migliorare la propria posizione in classifica. La squadra ospite cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Verona punta a evitare la retrocessione diretta. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio, con le squadre pronte a confrontarsi su un campo che promette grande intensità.

Vincere per scappare. Per mandare Verona e Pisa (prossima avversaria) in Serie B, per staccare la Cremonese e fare un passo avanti deciso (se non decisivo) verso la salvezza. Il Lecce di Eusebio Di Francesco ci prova a Verona. Dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina, il gruppo giallorosso vuole approfittare del ko pesante (4-0) della Cremonese sul campo del Napoli. E sfruttare un calendario che ora sembra più agevole: si parte dalla sfida al Verona, poi ci sarà il Pisa. Due trasferte per costruire la quarta salvezza consecutiva. Verona-Lecce diretta 19.30 Al Bentegodi sono arrivate le squadre. Pronto lo spogliatoio del Lecce, che giocherà in tenuta bianca con inserti giallorossi e blu.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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