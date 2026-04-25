Verona allarme al loggiato di San Fermo | bloccato il porticato

A Verona, la Direzione Edilizia Monumentale ha deciso di bloccare l’accesso al porticato nord-est del loggiato di San Fermo. La misura si è resa necessaria a causa di problemi strutturali che interessano questa parte dell’edificio storico, portando alla chiusura temporanea del porticato. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle tempistiche di riapertura o sui lavori di messa in sicurezza.

? Cosa sapere La Direzione Edilizia Monumentale blocca il porticato nord-est del loggiato di San Fermo a Verona.. I volontari Templari Oggi sbarrano l'accesso per prevenire rischi di dissesto strutturale nell'area.. La Direzione Edilizia Monumentale di Palazzo Barbieri ha bloccato oggi una parte del loggiato di San Fermo Maggiore a Verona per prevenire rischi legati alla stabilità della struttura. Il provvedimento colpisce il porticato situato sul lato nord-est del complesso monumentale, dove si è avvertito un potenziale dissesto strutturale che ha costretto le autorità a intervenire immediatamente per proteggere i turisti e i fedeli. L’allarme è arrivato inaspettatamente proprio mentre l’area si trovava in una fase di piena fruizione, dopo che non molto tempo fa erano stati conclusi importanti lavori di ristrutturazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, allarme al loggiato di San Fermo: bloccato il porticato Notizie correlate Leggi anche: San Fermo Maggiore, allarme stabilità: chiusa una parte del loggiato San Fermo a Verona: i Templari Oggi annunciano la chiusura del loggiato su disposizione del ComuneVerona – ?L’Associazione Templari Oggi APS, custode degli spazi in virtù del patto di sussidiarietà con l’Amministrazione, rende noto che l’accesso...