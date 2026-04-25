San Fermo Maggiore allarme stabilità | chiusa una parte del loggiato

A Verona, una parte del loggiato nel complesso di San Fermo Maggiore è stata chiusa temporaneamente. La decisione è arrivata dalla Direzione Edilizia Monumentale di Palazzo Barbieri, a seguito di un problema di stabilità che ha reso necessario l’intervento immediato. La chiusura riguarda una sezione del loggiato, senza ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sui tempi di riapertura.

Un imprevisto stop ha interessato uno dei gioielli architettonici di Verona. La Direzione Edilizia Monumentale di Palazzo Barbieri ha disposto l’interdizione immediata di una porzione del loggiato nel complesso monumentale di San Fermo Maggiore. Il provvedimento si è reso necessario a seguito.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate San Fermo a Verona: i Templari Oggi annunciano la chiusura del loggiato su disposizione del ComuneVerona – ?L’Associazione Templari Oggi APS, custode degli spazi in virtù del patto di sussidiarietà con l’Amministrazione, rende noto che l’accesso... Allarme per una valigia abbandonata a via del Corso: strada chiusa e artificieri in azioneAttimi di paura in via del Corso, al centro, dopo il ritrovamento di una valigia sospetta di fronte a un noto negozio di scarpe sportive.