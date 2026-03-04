Ringo Starr annuncia Long long road | il nuovo album in arrivo ad aprile

Ringo Starr ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, intitolato Long long road, previsto per aprile. L’ex batterista dei Beatles ha confermato la collaborazione con il produttore T Bone Burnett. Il progetto musicale combina elementi energici e sonorità diverse, seguendo le tradizioni del suo stile. La notizia arriva da comunicati ufficiali e dichiarazioni dell’artista.

Il panorama discografico internazionale si prepara ad accogliere un nuovo capitolo nella straordinaria carriera di Ringo Starr. Il prossimo 24 aprile debutterà infatti Long long road, un progetto composto da dieci tracce inedite che sancisce il ritorno in studio dell'ex Beatles dopo il successo ottenuto nel 2025. Ad anticipare l'uscita è il singolo "It's Been Too Long", un brano impreziosito dalle sfumature vocali di Molly Tuttle e Sarah Jarosz.