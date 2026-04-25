Durante la bollitura, le uova possono rompersi a causa di due fattori principali: la pressione interna che si sviluppa nel guscio e lo shock termico causato dall’improvviso cambiamento di temperatura. La pressione interna si accumula quando il calore fa espandere l’aria all’interno del guscio, mentre il rapido raffreddamento può indebolire la struttura del guscio stesso. Questi elementi sono responsabili della rottura delle uova durante la cottura.

?? Cosa sapere Pressione interna e shock termico causano la rottura dei gusci durante la bollitura delle uova. L'uso di sale o aceto previene la fuoriuscita dell'albume in caso di crepe. Per evitare che il prezioso apporto di proteine, colina, luteina, zeaxantina e vitamine come la D, la K2 e quelle del gruppo B venga compromesso in cucina, è necessario padroneggiare le dinamiche fisiche che governano la cottura delle uova sode. Il rischio di una rottura improvvisa del guscio durante l' .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uova che si rompono in cottura: i 4 segreti per non sbagliare

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