Un' altra auto nel piccolo fosso sos dei residenti | Banchina stradale dissestata se ti allarghi troppo non c' è scampo

Un incidente ha coinvolto un'auto finita in un piccolo fosso lungo via Boscabella, nella zona di Capannaguzzo a Cesenatico. Residenti della zona esprimono preoccupazione per il dissesto della banchina stradale, che rende difficile evitare gli incidenti. In diversi casi, le auto sono finite nel fosso a causa delle condizioni della strada, e alcuni abitanti segnalano che se ci si avvicina troppo al margine si rischia di perdere il controllo.

Residenti preoccupati per la mancanza di sicurezza stradale e i ripetuti incidenti che si verificano in un tratto di via Boscabella di Cesenatico, zona Capannaguzzo. “Venerdì - segnala un cittadino del posto - per la terza volta nell'ultimo mese le auto sono finite nel piccolo fosso tra i civici.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate San Pietro in Vincoli, anziano 73enne muore in ospedale dopo un incidente stradale: auto nel fosso, dinamica al vaglio.Tragedia a San Pietro in Vincoli: un uomo di 73 anni perde la vita dopo un incidente stradale Un uomo di 73 anni, residente a Ravenna, è deceduto... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Un'altra auto nel piccolo fosso, sos dei residenti: Banchina stradale dissestata, se ti allarghi troppo non c'è scampo; Effetto Hormuz sui traffici. Tre navi portacontainer fanno scalo a Taranto; Capoterra, salvò una donna caduta in mare con l'auto, per Alessio Baire arriva la medaglia d'oro; Odessa, il porto sotto assedio: i droni russi colpiscono il cuore logistico dell’Ucraina e uccidono un ferroviere a Zaporizhia. Dalla banchina ai nuovi parcheggi: un piano contro le alte velocità in via SanremoRidurre la velocità delle auto e rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali: è questo l’obiettivo degli interventi allo studio in via Sanremo, nel tratto tra corso Cosenza e via Vicarelli, in Cir ... torinoggi.it Salerno TvOggi. . #EnchantedPrincess inaugura il nuovo #MoloManfredi: #Salerno con l’intervento completato di allungamento della banchina entra ufficialmente nella rotta dei giganti del mare - facebook.com facebook Ordunque, arrivo a #battistini, c'è un treno in banchina ma non ci sono posti liberi, vedo altri 2 treni dietro, decido quindi di aspettare il successivo. GRAVE ERRORE, per un'infinità di minuti i treni entrano ma non escono, poi "il treno non effettua servizo". @Info x.com