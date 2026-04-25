Sei delegazioni provenienti da Portogallo, Francia, Croazia e Slovenia si sono recate nella Valle del Rubicone nell’ambito di un progetto europeo Erasmus Plus. Durante la visita, i rappresentanti hanno avuto modo di conoscere aspetti della cultura locale e di partecipare a incontri organizzati sul territorio. L’iniziativa ha coinvolto gruppi provenienti da diversi paesi europei, offrendo loro l’opportunità di approfondire le peculiarità della zona.

Sei delegazioni, provenienti da Portogallo, Francia, Croazia e Slovenia, hanno fatto tappa nella Valle del Rubicone nell’ambito di un programma europeo Erasmus Plus. Il progetto " H.A.Re.T. ", acronimo in francese di "Ospitalità, Accoglienza e Rigenerazione dei territori", vuole rafforzare le reti di accoglienza tra operatori e comunità locali e transnazionali, mettere a confronto e trasferire la conoscenza di modelli operativi, promuovere forme di turismo rigenerativo che mette al centro il ruolo delle comunità, in armonia con i valori locali. Durante quattro intense giornate, gli operatori europei, enti di promozione turistica di Bretagna...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un assaggio di ’romagnolità’ per sei delegazioni estere

Notizie correlate

Perugia fa scuola sulla gestione del verde: delegazioni da sei paesi europei a San Martino degli ArmeniA seguire i lavori e dare il benvenuto agli esperti europei e alle città partner è stato l’assessore all’ambiente David Grohmann Perugia ha fatto...

Leggi anche: “Osteria Giacobazzi”fa il botto a Riccione: risate, vino e pura romagnolità