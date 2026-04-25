Turchia emerge dal fango una maestosa Atena di marmo di 2 metri

Nella provincia turca di Denizli, nel teatro di Laodicea, è stata rinvenuta una statua di marmo raffigurante Atena alta due metri. Il reperto si trova ancora nel sito, confermando la presenza di un programma decorativo con motivi mitologici all’interno del complesso teatrale. La scoperta ha attirato l’attenzione degli studiosi, che si sono concentrati sulla conservazione e sui dettagli dell’originaria realizzazione.

? Cosa sapere Ritrovata statua di Atena in marmo alta 2 metri nel teatro di Laodicea, Denizli.. Il reperto conferma il programma decorativo mitologico del complesso teatrale della provincia turca.. Il 31 marzo 2026, gli scavi presso il teatro occidentale dell’antica Laodicea, nella provincia turca di Denizli, hanno riportato alla luce una statua di Atena in marmo alta oltre 2 metri. Il ritrovamento è avvenuto nella zona della postscaena, l’area situata dietro il palcoscenico, dove la figura della divinità giaceva sepolta tra i detriti. La scultura, che riprende le proporzioni di un essere umano, presenta un corpo con un drappeggio elaborato, l’egida e un manto sulle spalle, sebbene il capo sia andato perduto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turchia, emerge dal fango una maestosa Atena di marmo di 2 metri Notizie correlate Una ’gemma’ dal marmo. Scoperto un nuovo mineraleUna gemma invisibile nel cuore delle Apuane: individuata una nuova specie di minerale nelle cave di marmo. Dighe in crisi: 160 milioni di metri cubi persi tra fango e detritiaffronta una gestione idrica complessa nonostante le precipitazioni degli ultimi mesi, con la capacità utile degli invasi che si attesta a circa 370...