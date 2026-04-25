Trump minaccia la sospensione della Spagna dalla Nato la docente di diritto internazionale | Non può farlo non è previsto dai Trattati

Un dirigente statunitense ha dichiarato di voler sospendere la partecipazione della Spagna alla Nato, ma un docente di diritto internazionale ha precisato che tale azione non è prevista dai trattati dell’Alleanza. In precedenza, lo stesso dirigente aveva minacciato di uscire dalla Nato e di revocare la protezione americana agli alleati. Le dichiarazioni hanno suscitato attenzione, anche perché non risultano basi legali per tali decisioni nel quadro degli accordi internazionali.

Prima ha minacciato di uscire dalla Nato, poi di togliere la protezione americana agli Alleati che non si sono mostrati abbastanza solidali sul blocco di Hormuz e, per ultimo, ha preso di mira il capo del governo spagnolo, Pedro Sanchez, arrivando a ipotizzare, secondo le ultime rivelazioni di Reuters, di sospendere Madrid dal Patto Atlantico. Ma in questi due mandati alla Casa Bianca, Donald Trump ha più volte dimostrato che dichiarazioni e azioni spesso non coincidono. E anche in questo caso l’ipotesi di un provvedimento interno all’Alleanza nei confronti della Spagna, ‘colpevole’ di non aver permesso ai bombardieri americani di utilizzare il proprio spazio aereo e le proprie basi per colpire l’ Iran, è giuridicamente senza alcun fondamento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump minaccia la sospensione della Spagna dalla Nato, la docente di diritto internazionale: “Non può farlo, non è previsto dai Trattati” Notizie correlate Media: “Pentagono valuta di sospendere la Spagna dalla Nato. Sanchez: “Collaboriamo secondo il diritto internazionale”Il mancato sostegno nella guerra contro l’Iran potrebbe costare caro, agli alleati europei degli Stati Uniti. Trump minaccia di uscire dalla Nato, ma gli Usa possono farlo? Perché la legge frena la rivoluzione del tycoonNon si contano più le volte in cui Donald Trump ha minacciato un’uscita degli Stati Uniti dalla Nato. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Pentagono minaccia di sospendere la Spagna dalla Nato; Nato, Trump vuole espellere la Spagna per il mancato appoggio in Iran. Ma il Trattato lo vieta; Sospendere la Spagna dalla Nato. La minaccia (spuntata) di Trump, che da un anno minaccia gli alleati; Trump minaccia la Spagna e valuta di sospenderla dalla Nato. Sanchez: Madrid è un partner leale. Sospendere la Spagna dalla Nato. La minaccia (spuntata) di Trump, che da un anno minaccia gli alleatiUn'email interna del Pentagono, rivelata da Reuters, ipotizza misure punitive contro Madrid, che non ha concesso basi per la guerra in Iran. Ma il Trattato del '49 non prevede sospensioni né espulsion ... ilfoglio.it Trump prepara la vendetta per gli alleati, 'via la Spagna dalla Nato''Un piano per punire i paesi difficili in guerra Iran, valutato anche il dossier Falkland'. Il premier spagnolo replica alle indiscrezioni: 'Ci basiamo su posizioni ufficiali' (ANSA) ... ansa.it Gli inviati di Trump in Pakistan: si riapre il fronte negoziale. Ma Hegseth minaccia | La diretta - facebook.com facebook Trump minaccia la Spagna e valuta di sospenderla dalla Nato. Sanchez: «Madrid è un partner leale» x.com