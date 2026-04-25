Questa sera, durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, è previsto un momento particolare: un mentalista tenterà di leggere i pensieri dell’ex presidente degli Stati Uniti. L’evento si svolge in un’atmosfera informale, con il pubblico presente che assiste interessato alla performance. La serata vede quindi un confronto tra il noto politico e un esperto di illusioni e lettura della mente, creando un intervento fuori dal comune rispetto alle consuete occasioni pubbliche.

Questa sera alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca un mentalista proverà a leggere la mente di Donald Trump. Si chiama Oz Pearlman e non si azzarda a parlare di magia, dice che è tecnica, a volte parla di psicologia o semplice attenzione ai dettagli. Negli ultimi anni ha costruito una carriera – arriverà un suo special su Netflix – sulla misteriosa capacità di leggere i pensieri degli altri, o almeno così dice. Stasera sarà sul palco per l’appuntamento annuale in cui la stampa incontra l’amministrazione degli Stati Uniti. Di solito è un momento di leggerezza, si fanno grandi discorsi, molte battute, c’è sempre un comico tra i migliori in circolazione.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump faccia a faccia con la stampa, e con un mentalista che proverà a leggere i suoi pensieri

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