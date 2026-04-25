Trump ' dall' Iran nuovo documento dopo stop al viaggio inviati Usa in Pakistan'

Dopo la sospensione dei viaggi verso il Pakistan, l'Iran ha inviato un nuovo documento agli Stati Uniti. Trump ha dichiarato che il testo fornito dall'Iran non soddisfaceva le aspettative e ha commentato la situazione parlando con i giornalisti. La questione riguarda le comunicazioni tra i due paesi e i contenuti del documento inviato. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti.

"Il documento che ci ha proposto l'Iran non era abbastanza". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti. "Stranamente dieci minuti dopo che ho cancellato il viaggio dei miei inviati in Pakistan ce ne hanno mandato un altro", ha aggiunto il presidente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Iran, Trump annuncia stop di 5 giorni agli attacchi

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