Il presidente ha deciso di interrompere improvvisamente il volo di Kushner e Witkoff in Pakistan, cancellando una missione diplomatica di 18 ore. La decisione è stata presa per motivi di ottimizzazione delle risorse operative. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alle ragioni di questa scelta, che ha suscitato reazioni tra i coinvolti. La cancellazione ha avuto ripercussioni sulle attività programmate durante la visita.

? Cosa sapere Trump blocca la missione diplomatica di Kushner e Witkoff in Pakistan.. Il Presidente annulla il volo di 18 ore per ottimizzare le risorse operative.. Donald Trump ha bloccato improvvisamente la missione diplomatica in Pakistan di Steve Witkoff e Jared Kushner, interrompendo i preparativi per un volo della durata di 18 ore proprio mentre i collaboratori stavano per partire. La decisione è stata comunicata dal Presidente americano durante un colloquio con la giornalista Aishah Hasnie. Secondo quanto emerso, l’ordine è stato impartito nel momento esatto in cui i due inviati si apprestavano a mettersi in viaggio. Trump ha spiegato...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump blocca il volo in Pakistan: stop improvviso a Kushner e Witkoff

Notizie correlate

Trump cancella il viaggio di Witkoff e Kushner in PakistanDonald Trump ha cancellato il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan per i colloqui con l’Iran.

Trump invia Witkoff e Kushner in Pakistan ma l'Iran stronca i colloqui: "Non ci sarà alcun incontro"Gli inviati del presidente Trump Steve Witkoff e Jered Kushner sono diretti in Pakistan per negoziare con l’Iran.