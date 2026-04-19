I negoziatori statunitensi sono partiti per Islamabad, in Pakistan, per proseguire i colloqui, come annunciato dall'ex presidente tramite un post sui social. Nel frattempo, l'Iran ha comunicato di aver respinto il secondo ciclo di trattative con le autorità statunitensi, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sui contenuti delle discussioni. La ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Pakistan si svolge mentre l'Iran ha scelto di interrompere il secondo tentativo di dialogo.

"I miei rappresentanti si recheranno a Islamabad, in Pakistan, domani sera per i negoziati". Ad annunciarlo è Donald Trump in un post sul social Truth. L'obiettivo del presidente degli Stati Uniti è arrivare rapidamente a un accordo con l'Iran, "con le buone o con le cattive", ha precisato ai giornalisti. Da qui la minaccia in un altro post su Truth: "Stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole, e spero che lo accettino perché, se non lo faranno, gli Stati Uniti distruggeranno ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran". La delegazione Usa sarà composta ancora una volta dall'inviato speciale Steve Witkoff, dal genero del presidente Jared Kushner e dal vicepresidente Jd Vance, nonostante Trump avesse escluso la sua presenza per "motivi di sicurezza".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump, i negoziatori tornano in Pakistan. Ma l'Iran respinge il secondo round

Trump threatens to destroy every Iranian bridge and power plant

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