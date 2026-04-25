Trovato corpo nei boschi È di Salvalalio

Nella mattinata di ieri è stato rinvenuto il corpo di un uomo in un'area boschiva sopra Brinzio. La vittima è stata identificata come un anziano residente nella zona di Salvalalio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La salma è stata rimossa e trasportata all’istituto di medicina legale per gli accertamenti.

Macabro ritrovamento nella tarda mattinata di ieri sulle alture sopra Brinzio. Un anziano escursionista ha lanciato l’allarme dopo aver individuato il corpo senza vita di un uomo in una zona boschiva impervia, a circa 800 metri di altitudine, nei pressi della località Bigada, sotto le rocce del Campo dei Fiori. Il corpo, trovato in avanzato stato di decomposizione, è di Luca Salvalalio, 37 anni, scomparso da Gallarate i primi giorni di febbraio, quando non si era presentato al lavoro. Dai primi accertamenti non emergerebbero segni evidenti di violenza o traumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Luino, competenti per...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trovato corpo nei boschi. È di Salvalalio Notizie correlate Bollate: trovato il corpo di un uomo di 35 anni nei boschiUna tragica scoperta ha scosso la tranquilla zona boschiva di Bollate, nel milanese, dove poco prima delle 13 è stato rinvenuto il corpo senza vita... Claudio Barbi trovato morto nei boschi dopo giorni di ricercheArezzo, 13 aprile 2026 – Le speranze di riportare a casa Claudio Barbi si sono interrotte nella tarda mattinata di ieri. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trovato cadavere nei boschi di Brinzio; Brinzio, trovato cadavere nei boschi: è Luca Salvalaio, scomparso a febbraio da Gallarate. Aveva 37 anni; Trovato corpo nei boschi. È di Salvalalio; Cadavere ritrovato nei boschi ad alta quota della provincia di Varese. Trovato corpo nei boschi. È di SalvalalioMacabro ritrovamento nella tarda mattinata di ieri sulle alture sopra Brinzio. Un anziano escursionista ha lanciato l’allarme dopo aver ... ilgiorno.it Corpo trovato nei boschi di Brinzio, sarebbe di Luca Salvalaio, il 38enne scomparso da mesiIl ritrovamento in una zona impervia sulle alture del paese: decisivi gli indizi trovati addosso alla vittima, attesa l’autopsia per l’identificazione ufficiale ... laprovinciadivarese.it L'autopsia sul corpo del rider trovato morto sembra escludere l'urto con un altro veicolo - facebook.com facebook