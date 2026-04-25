tre ritiri in quattro sprint la vera zavorra sulle ambizioni iridate di marco bezzecchi

Nel corso delle prime quattro Sprint Race del Mondiale 2026 di MotoGP, Marco Bezzecchi ha subito tre ritiri, rappresentando il principale problema del suo inizio di stagione. Questi episodi hanno influenzato i risultati e la posizione nella classifica generale, evidenziando una difficoltà ricorrente rispetto alle prestazioni complessive. La situazione si concentra sulla difficoltà a mantenere la continuità di gara, compromettendo le possibilità di ambire a risultati più alti.

Tre ritiri in quattro Sprint Race: è questo, numeri alla mano, il vero punto debole di Marco Bezzecchi in questo avvio del Mondiale 2026 di MotoGP. Una fragilità che pesa come una zavorra sulle ambizioni iridate del pilota romagnolo, nonostante una competitività complessiva che resta di altissimo livello. L’ultima caduta, nella Sprint bagnata di Jerez de la Frontera, non è un episodio isolato, ma l’ennesimo tassello di una tendenza preoccupante: tre “zeri” nelle prime quattro gare del sabato, dopo quanto già accaduto in Argentina e in Texas. A questo si aggiunge una partenza non brillante, ulteriore segnale di una gestione ancora imperfetta del format Sprint, sempre più decisivo nell’economia del campionato.🔗 Leggi su Oasport.it

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