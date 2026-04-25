Il traffico a Roma il 25 aprile 2026, alle 14:30, presenta alcune variazioni a causa di lavori di scavo. In particolare, via Lucania tra via Sicilia e un’altra strada risulta chiusa, e questa chiusura ha causato rallentamenti e deviazioni nel traffico della zona. La situazione si concentra principalmente in quella zona, mentre altre arterie della città sembrano scorrere senza particolari problemi.

Luceverde Roma trovati chiusa per lavori di scavo a Rieti via Lucania tra via Sicilia e via Boncompagni per tutta la durata dei lavori di via tre linee bus 89 400 e 495 ai Parioli proseguono i lavori Acea in viale Liegi un intervento che modifica la circolazione sulle strade del quartiere con sospensione la linea 2 del tram e mo le perline 3:19 mentre il tram 8 solo per il servizio serale è integralmente sostituito da bus proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazioni per il traffico è possibile difficoltà di circolazione lavori anche sulla Ardeatina la strada è transitabile a senso unico...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-04-2026 ore 14:30

Matteo Saba condannato in primo grado: 25.000€ di risarcimento + il video virale in USA | RUVIDO 306

Notizie correlate

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei Colli Portuensi la strada è chiusa all'altezza di...

Traffico Roma del 14-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità secondo giorno di lavori sulla rete idrica di viale Liegi con...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 25 e 26 aprile; 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Mobilità e trasporti pubblici a Roma il 25 e 26 aprile per la festa della liberazione: deviazioni bus e chiusure al traffico - Radio Globo; Previsioni traffico ponte del 25 Aprile.

Traffico Roma del 25-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati chiusa per lavori di scavo a Rieti via Lucania tra via Sicilia e via Boncompagni per tutta la durata dei lavori di via tre linee ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la salto cicolana a causa ... romadailynews.it

ORDINANZA CHIUSURA TOTALE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA ROMA – NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA VERDI E L’INCROCIO CON VIA BOLLADORE (PONTE DI BOLLADORE) PER LAVORI TELERISCALDAMENTO Ven - facebook.com facebook