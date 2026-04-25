Traffico Roma del 25-04-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 del 25 aprile 2026, il traffico a Roma presenta alcune variazioni a causa di lavori in corso. In particolare, via Lucania, tra via Sicilia e un’altra strada non specificata, è stata chiusa temporaneamente per lavori di scavo. Questa chiusura ha provocato alcune deviazioni e rallentamenti nel traffico della zona, mentre le altre arterie principali continuano a funzionare regolarmente.

Luceverde Roma trovati chiusa per lavori di scavo a Rieti via Lucania tra via Sicilia e via Boncompagni per tutta la durata dei lavori di via tre linee bus 89 400 e 495 ai Parioli proseguono i lavori Acea in viale Liegi un intervento che modifica la circolazione sulle strade del quartiere con sospensione la linea 2 del tram e mo le perline 3:19 mentre il tram 8 solo per il servizio serale è integralmente sostituito da bus proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazioni per il traffico è possibile difficoltà di circolazione lavori anche sulla Ardeatina la strada è transitabile a senso unico...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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