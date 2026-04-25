Il traffico nella regione Lazio al 25 aprile 2026 alle 17:30 mostra una luce verde sulla via Pontina, segnalando che il flusso veicolare procede senza particolari rallentamenti. Si ricorda che l’uscita di via di Trigoria è chiusa per lavori in corso, situazione che potrebbe influire sulla viabilità nelle aree limitrofe. Non sono stati segnalati incidenti o altri disagi lungo il tratto in quel momento.

luce verde Lazio sulla via Pontina per lavori ricordiamo la chiusura dell'uscita di via di Trigoria per coloro che provengono da Latina fino alla fine di aprile in provincia di Viterbo proseguono i lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Bomarzo è Soriano nel Cimino dove si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata attenzione alla segnaletica si viaggia su carreggiata a Lido sulla statale 1 via Aurelia bis per lavori da Tarquinia e Monte Romano in direzione Vetralla ci spostiamo in provincia di Rieti transito a senso unico alternato sulla statale 260 picente lavori tra Amatrice e Ponte scandarello nelle due direzioni mi ricordo.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 25-04-2026 ore 17:30

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