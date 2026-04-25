Tra il 26 aprile e il 2 maggio, Halit Argun ha iniziato una relazione segreta con Leyla. In questo periodo, Leyla si è alleata con Ahika Ekinci con l'obiettivo di sabotare il matrimonio di Yildiz Yilmaz. Le conversazioni tra le parti indicano un piano coordinato volto a minare la stabilità del rapporto matrimoniale di Yildiz. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di indagini sulla presenza di possibili manovre di sabotaggio.

? Cosa sapere Halit Argun avvia una relazione segreta con Leyla tra il 26 aprile e il 2 maggio.. L'alleanza tra Leyla e?ahika Ekinci mira a distruggere il matrimonio con Yildiz Yilmaz.. Halit Argun avvia una relazione segreta con Leyla tra il 26 aprile e il 2 maggio 2026, rischiando di trascurare il compleanno della moglie Yildiz Yilmaz mentre ignora l’alleanza tra la nuova amante e?ahika Ekinci. L’imprenditore sta vivendo notti lontane dalle mura domestiche a causa del nuovo legame clandestino, un tradimento che si inserisce in un clima di tensione crescente. Mentre Halit cede alle passioni per Leyla, la donna sta lavorando fianco a fianco con?ahika Ekinci con l’obiettivo preciso di distruggere l’unione matrimoniale con Yildiz.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tradimento e complotti: il piano per distruggere il matrimonio di Yildiz

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