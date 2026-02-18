Stefania Orlando e Andrea Roncato si sono lasciati a causa di divergenze legate alla loro vita personale. La coppia, che si era incontrata negli anni Novanta, ha deciso di separarsi dopo alcuni anni di matrimonio. Le voci di un possibile tradimento non sono mai state confermate ufficialmente, ma le tensioni tra i due sono diventate evidenti. Orlando ha parlato di difficoltà nel mantenere saldo il rapporto, soprattutto a causa degli impegni lavorativi e delle differenze di carattere. La fine del matrimonio ha suscitato molta curiosità tra i fan.

Stefania Orlando e Andrea Roncato hanno iniziato a frequentarsi nei primi anni Novanta, quando lei era una valletta e lui un attore sulla cresta dell’onda. Si sono conosciuti grazie a un evento a Roma al quale hanno partecipato nel 1993, prima di stare insieme per quattro anni e sposarsi nel 1997. Sono stati insieme circa sette anni: un lungo periodo di alti, bassi, impegni lavorativi persistenti e problemi personali. “Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto . Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò”. Aveva rivelato Orlando al settimanale Chi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stefania Orlando e il matrimonio con il primo marito Andrea Roncato, perché hanno divorziato? Il tradimento mai confermato

Chi sono tutti gli ex di Stefania Orlando: i matrimoni con Roncato e Gianlorenzi e la storia con Marco ZechiniStefania Orlando, nota figura dello spettacolo italiano, ha avuto diverse relazioni importanti nel corso degli anni.

Leggi anche: Stefania Orlando si confessa: “Con il mio ex marito finita definitivamente”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.