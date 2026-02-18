Riforma Giustizia Nordio risponde a Mattarella | Esortazione giusta basta polemiche

Il ministro Nordio ha commentato la richiesta di Mattarella sulla riforma della giustizia, definendola un’esortazione corretta. Nordio ha anche ricordato come abbia sempre cercato di limitare le polemiche, nonostante le accuse che ha ricevuto in passato, come quella di essere un pidduista o di avere contatti con la camorra. Ha sottolineato che, in alcune occasioni, le reazioni sono state forti e personali. La discussione sulla riforma continua ad alimentare tensioni tra le parti coinvolte.

Carlo Nordio è pronto ad adeguarsi alle direttive chiarissime che sono giunte dal Presidente del Repubblica, Sergio Mattarella, sul tema della discussione politica riguardante il referendum per la separazione delle carriere che si svolgerà il 22 e 23 marzo. Il Capo dello Stato si è presentato a sorpresa al plenum del Consiglio Superiore della Magistratura per mettere in chiaro la necessità di porre fine alle polemiche durissime in corso sul voto. Il ministro della Giustizia ha ribadito di aver utilizzato alcune espressioni forti pronunciate in passato da altri personaggi pubblici e quindi non sue, ma ha anche confermato di voler porre fine a questa fase polemica.

