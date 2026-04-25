L’Inter di Christian Chivu si prepara a sfidare il Torino di Roberto d’Aversa nella partita in programma domenica 26 aprile. La squadra nerazzurra si trova in una posizione favorevole nella corsa allo Scudetto numero 21 e punta a ottenere i tre punti per avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica. La formazione che scenderà in campo dovrebbe essere confermata nei suoi elementi principali, con alcune possibili variazioni rispetto alle ultime uscite.

L’Inter di Christian Chivu si avvicina sempre di più allo Scudetto numero 21 e per aggiungere un ulteriore tassello domenica 26 aprile punterà alla vittoria contro il Torino di Roberto d’Aversa. Per farlo l’allenatore rumeno si affiderà alla miglior formazione possibile, tenendo però conto che le energie fisiche e mentali potrebbero venire meno dopo la rimonta sul Como in Coppa Italia. L’11 probabile: tra certezze e possibili sorprese in mezzo al campo. In porta non ci sono dubbi; nonostante la buona prestazione di Martinez in Coppa Italia il titolare inamovibile per il campionato è Sommer, pronto per la sua 31esima apparizione stagionale in Serie A.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Torino-Inter: la probabile formazione dei nerazzurri

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